Galatasaray, Dolmabahçe'ye hareket etti

- Galatasaray, Dolmabahçe'ye hareket ettiİSTANBUL - Galatasaray kafilesi, Beşiktaş ile oynayacakları derbi mücadelesi için Florya'dan Dolmabahçe'ye doğru yola çıktı.

27.10.2019 17:55
Galatasaray, Dolmabahçe'ye hareket etti

- Galatasaray, Dolmabahçe'ye hareket etti

İSTANBUL - Galatasaray kafilesi, Beşiktaş ile oynayacakları derbi mücadelesi için Florya'dan Dolmabahçe'ye doğru yola çıktı.

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile derbi mücadelesine çıkacak olan Galatasaray kafilesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nden Beşiktaş Stadı'na hareket etti. Az sayıda sarı-kırmızılı taraftar takımı tezahüratlarla uğurlarken, futbolcular ise taraftara el sallayarak teşekkür etti.

Kaynak: İHA

VİDEO: Galatasaray, Dolmabahçe'ye hareket etti
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