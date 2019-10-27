27.10.2019 17:55

- Galatasaray, Dolmabahçe'ye hareket etti

İSTANBUL - Galatasaray kafilesi, Beşiktaş ile oynayacakları derbi mücadelesi için Florya'dan Dolmabahçe'ye doğru yola çıktı.

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile derbi mücadelesine çıkacak olan Galatasaray kafilesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nden Beşiktaş Stadı'na hareket etti. Az sayıda sarı-kırmızılı taraftar takımı tezahüratlarla uğurlarken, futbolcular ise taraftara el sallayarak teşekkür etti.

Kaynak: İHA