Galatasaray Doğa Sigorta yarın deplasmanda Monaco ile karşılaşacak
Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nın son 16 turu G Grubu ilk maçında yarın Fransa'nın Monaco ekibine konuk olacak.
07.01.2020 09:58 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:58
Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nın son 16 turu G Grubu ilk maçında yarın Fransa'nın Monaco ekibine konuk olacak.
Monaco'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.
Galatasaray Doğa Sigorta, organizasyonda ilk turdaki grubunu 6 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 2. sırada bitirmişti. Monaco ise grubunu 6 galibiyet ve 4 yenilgi sonucunda 3. sırada tamamlamıştı.
Kaynak: AA
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