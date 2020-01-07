Haberler » Spor » Galatasaray Doğa Sigorta yarın deplasmanda Monaco ile karşılaşacak - Spor

Galatasaray Doğa Sigorta yarın deplasmanda Monaco ile karşılaşacak

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nın son 16 turu G Grubu ilk maçında yarın Fransa'nın Monaco ekibine konuk olacak.

07.01.2020 09:58 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:58
Galatasaray Doğa Sigorta yarın deplasmanda Monaco ile karşılaşacak

Doğa Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nın son 16 turu G Grubu ilk maçında yarın 'nın Monaco ekibine konuk olacak.

Monaco'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

Galatasaray Doğa Sigorta, organizasyonda ilk turdaki grubunu 6 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 2. sırada bitirmişti. Monaco ise grubunu 6 galibiyet ve 4 yenilgi sonucunda 3. sırada tamamlamıştı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler