HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Galatasaray Doğa Sigorta'ya ABD'li transfer

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Ronald Jordan Hunter'ı renklerine bağladı.

Galatasaray Doğa Sigorta'ya ABD'li transfer
22.07.2020 12:12 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:58

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Ronald Jordan Hunter'ı renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı şutör guard Ronald Jordan Hunter ile bir yıllık sözleşme imzaladı" denildi.

Kulüp ayrıca, geçtiğimiz sezon Türk Telekom'da forma giyen 1993 doğumlu oyuncu için, "Yeni transferimiz R.J. Hunter'a sarı kırmızılı formaya hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ederiz" ifadelerini kullandı.

 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez Güncel
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor Magazin
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü Dünya
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı Güncel
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler...
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası Dünya
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş 3. Sayfa
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş
Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş
Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı
Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı
Son Dakika: FETÖ'cülerle ilgili skandal öneride bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti
Son Dakika: FETÖ'cülerle ilgili skandal öneride bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Şampiyon Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, siyaset iddialarına tepki gösterdi: Allahlarından bulsunlar
Şampiyon Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, siyaset iddialarına tepki gösterdi: Allahlarından bulsunlar
Başını kaldırıma çarpan talihsiz vatandaş, kaldırım üzerinde can verdi
Başını kaldırıma çarpan talihsiz vatandaş, kaldırım üzerinde can verdi
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi
Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu
Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın linç edilmesiyle ilgili pişman olduğunu söyledi
Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın linç edilmesiyle ilgili pişman olduğunu söyledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Nuri Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Acun Ilıcalı Michael Jackson
Spor İrfan Buz Tamer Tuna Okan Buruk Gökhan Gönül Ünal Karaman
Daha Fazla Kız Muğla Erkek Üniversite
Şu an buradasınız: Galatasaray Doğa Sigorta'ya ABD'li transfer - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 13:10:08. #1.15#
title