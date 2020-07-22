Galatasaray Doğa Sigorta'ya ABD'li transfer Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Ronald Jordan Hunter'ı renklerine bağladı.

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Ronald Jordan Hunter'ı renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı şutör guard Ronald Jordan Hunter ile bir yıllık sözleşme imzaladı" denildi.

Kulüp ayrıca, geçtiğimiz sezon Türk Telekom'da forma giyen 1993 doğumlu oyuncu için, "Yeni transferimiz R.J. Hunter'a sarı kırmızılı formaya hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA