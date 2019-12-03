Galatasaray Doğa Sigorta, Polonya deplasmanında
Galatasaray Doğa Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında yarın Polonya'nın Azoty Chemik ekibine konuk olacak.
03.12.2019 10:22 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:22
Galatasaray Doğa Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında yarın Polonya'nın Azoty Chemik ekibine konuk olacak.
Szczecin kentindeki Netto Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.
Müsabakanın rövanşı, 17 Aralık Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Kaynak: AA
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