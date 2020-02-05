Galatasaray Doğa Sigorta - Monaco: 79-91

05.02.2020 22:44 | Son Güncelleme: 05.02.2020 22:44

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Spiros Gkontas (Yunanistan), Jurgis Laurinavicius(Litvanya), Sebastien Clivaz (İsviçre)

GALATASARAY DOĞA SİGORTA : Webster 18, Caner Erdeniz 3, Harrison 5,Poythress 19, Auguste 16, Ayberk Olmaz 8, Emir Gökalp 3, Can Korkmaz 7, Ege ArarMONACO: Bost 18, Cole 4, Ouattara 16, Buckner 9, Sane 2, Clemmons 13, O'Brien 25, Yeguete 4, Pantzar1'İNCİ PERİYOT: 21-26İLK YARI: 37-433'ÜNCÜ PERİYOT: 57-62

5 FAUL: 39.14 Harrison (Galatasaray Doğa Sigorta)

7DAYS EuroCup Top 16 Turu G Grubu 5'inci haftasında Galatasaray Doğa Sigorta sahasında Fransa ekibi AS Monaco'ya 91-79 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı kırmızılılar G Grubu'ndaki 3'üncü yenilgisini yaşadı ve grupta son sıraya geriledi. Monaco ise 3'üncü galibiyetini elde ederek G Grubu'nda liderliğe yükseldi.

Kaynak: DHA