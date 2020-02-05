FLASH HABER: Van'da ölü sayısı yükseliyor! 33 canımızı yitirdik
Haberler » Spor » Galatasaray Doğa Sigorta - Monaco: 79-91 - Spor

Galatasaray Doğa Sigorta - Monaco: 79-91

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Spiros Gkontas (Yunanistan), Jurgis Laurinavicius(Litvanya), Sebastien Clivaz (İsviçre)GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 18, Caner Erdeniz 3, Harrison 5,Poythress 19, Auguste 16, Ayberk Olmaz 8, Emir Gökalp 3, Can Korkmaz 7, Ege ArarMONACO: Bost 18, Cole 4, Ouattara...

05.02.2020 22:44 | Son Güncelleme: 05.02.2020 22:44
Galatasaray Doğa Sigorta - Monaco: 79-91

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Spiros Gkontas (), Jurgis Laurinavicius(), Sebastien Clivaz (İsviçre)

GALATASARAY DOĞA : Webster 18, Caner Erdeniz 3, Harrison 5,Poythress 19, Auguste 16, Ayberk Olmaz 8, Emir Gökalp 3, Can Korkmaz 7, Ege ArarMONACO: Bost 18, Cole 4, Ouattara 16, Buckner 9, Sane 2, Clemmons 13, O'Brien 25, Yeguete 4, Pantzar1'İNCİ PERİYOT: 21-26İLK YARI: 37-433'ÜNCÜ PERİYOT: 57-62

5 FAUL:  39.14 Harrison (Galatasaray Doğa )

7DAYS EuroCup Top 16 Turu G Grubu 5'inci haftasında Galatasaray Doğa Sigorta sahasında Fransa ekibi AS Monaco'ya 91-79 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı kırmızılılar G Grubu'ndaki 3'üncü yenilgisini yaşadı ve grupta son sıraya geriledi. Monaco ise 3'üncü galibiyetini elde ederek G Grubu'nda liderliğe yükseldi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler