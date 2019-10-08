Galatasaray Doğa Sigorta, ikide iki peşinde

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu ikinci hafta maçında yarın Almanya temsilcisi EWE Baskets ile karşı karşıya gelecek.

08.10.2019 10:56
Galatasaray Doğa Sigorta, ikide iki peşinde

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu ikinci hafta maçında yarın Almanya temsilcisi EWE Baskets ile karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

Galatasaray Doğa Sigorta, grubundaki ilk maçında İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı 70-64 yendi.

EWE Baskets ise grup mücadelesine mağlubiyetle başladı.

Kaynak: AA
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