Haberler » Spor » Galatasaray Doğa Sigorta'da Whittington sakatlandı - Spor

Galatasaray Doğa Sigorta'da Whittington sakatlandı

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li forveti Greg Whittington, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1,5 ay parkelerden uzak kalacak.

21.01.2020 21:28 | Son Güncelleme: 21.01.2020 21:28
Galatasaray Doğa Sigorta'da Whittington sakatlandı

Doğa Erkek Takımı'nın ABD'li forveti Greg Whittington, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1,5 ay parkelerden uzak kalacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray'ın ULEB Avrupa Kupası'nda geçen hafta oynadığı Rytas maçında sakatlanan Whittington'ın kontrollerinde sağ diz tendonunda yaralanma ve eklem içi ödem teşhis edildiği bildirildi.

Tedavi süreci başlanan Whittington için 4-6 haftalık rehabilitasyon sürecinin öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ederiz." denildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler