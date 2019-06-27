Galatasaray Doğa Sigorta'da transfer
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, geçen sezonu TOFAŞ'ta geçiren Yiğit Arslan'ı kadrosuna kattı.
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, geçen sezonu TOFAŞ'ta geçiren Yiğit Arslan'ı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında Yiğit Arslan ile anlaşmaya varıldığı ve 23 yaşındaki skorer oyun kurucu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
TOFAŞ altyapısından yetişen Yiğit Arslan, FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı'nın geniş kadrosunda yer alıyor.
Kaynak: AA
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