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Galatasaray Doğa Sigorta, Buducnost VOLI'ye konuk olacak

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nun 9. haftasında yarın Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'ye konuk olacak.

10.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:48
Galatasaray Doğa Sigorta, Buducnost VOLI'ye konuk olacak

Doğa Erkek Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nun 9. haftasında yarın Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'ye konuk olacak.

Moraca Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Grubundaki 8 maçın 5'ini kazanan Galatasaray Doğa Sigorta, ikinci sırada bulunuyor.

Rakiplerine sadece 2 kez üstünlük kurabilen Buducnost VOLI ise son sırada yer alıyor.

Kaynak: AA
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