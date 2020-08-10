Galatasaray Doğa Sigorta, Avustralyalı basketbolcu Brock Motum'u transfer etti Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, Avustralyalı oyuncu Brock Motum'u kadrosuna dahil etti.

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, Avustralyalı oyuncu Brock Motum'u kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki uzun forvet ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Daha önce Anadolu Efes forması da giyen ve geçen sezonu İspanya temsilcisi Valencia Basket'te geçiren Motum, THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 20 maçta 6,2 sayı ve 1,5 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Açıklamada, son beş sezonunda THY Avrupa Ligi'nde forma giyen ve 135 maça çıkan Motum'a sarı-kırmızılı forma altında başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: AA