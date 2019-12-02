Galatasaray Doğa Sigorta, Alex Poythress'u kadrosuna kattı

02.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:18

Ertuğrul Erdoğan: Bu transferi bizim açımızdan çok önemli buluyorum

- Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı uzun forvet Alex Poythress ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki ABD'li basketbolcu ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi. Poythress, son olarak 2018-2019 yılında Çin Basketbol Ligi (CBA) takımlarından Jilin Northeast Tigers'da forma giymişti.

ERTUĞRUL ERDOĞAN: BU TRANSFERİ BİZİM AÇIMIZDAN ÇOK ÖNEMLİ BULUYORUMGalatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Alex Poythress transferi hakkında kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.Yeni transferlerinin özel bir oyuncu olduğunu ifade eden Ertuğrul Erdoğan, "Aslında bizim yazın da ilgilendiğimiz ama bizim bütçemizin çok uzağında kalan bir oyuncuydu. Ama bizim scouting ekibimizin 'Avrupa'ya gelmeye aday oyuncular' listesinde olan bir isimdi. Dolayısıyla takibimizde olan bir oyuncuydu. Ben Moore'a göre tabii ki farklı bir oyuncu. Hücum tarafında daha avantajları olan ama savunma olarak bana göre onun biraz gerisinde olan bir oyuncu. Avrupa basketboluna adapte olduğunda çok çabuk üst noktalara geleceğine inandığım bir oyuncu. Ümit ediyorum sezonun geri kalanında hem o bize, hem de biz ona katkı sağlarız. Çünkü bu hamleyi yaparken maalesef hem Greg, Ayberk ve Marko'nun sakatlıklarını düşünerek hem de bu sakatlıkların uzun vadede bize getirebileceği sıkıntıları düşünerek hareket ettik. Şu an Alex için en önemli nokta Amerikan basketbolundan Avrupa basketboluna geçiş konusundaki adaptasyonu. Burada da Aaron Harrison'ın katkı yapacağını düşünüyorum. Aaron ile gerçekten çok yakın arkadaşlar. Bu transferi bizim açımızdan çok önemli bir transfer olarak görüyorum. Sezonun böyle bir noktasında sizden ayrılan bir oyuncunun yerine bu kadar kaliteli bir oyuncu bulmak da önemli bir başarı, bunun da altını çizmek istiyorum" dedi.

Sarı kırmızılı kulübün şube genel menajeri Ömer Yalçınkaya ise yeni transfer hakkında şu ifadeleri kullandı: "Alex Poythress bence Avrupa basketboluna adapte olduğunda kendi pozisyonunun en atlet ve en dominant oyuncularından biri olma potansiyeline sahip. Bunu koç ekibiyle birçok kez değerlendirdik. Hem 4 numara hem 5 pozisyonunda oynayabilecek bir oyuncu. Bize çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu sezonun geri kalanında iyi bir birliktelik olacağını umuyoruz."

Kaynak: DHA