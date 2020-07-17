Galatasaray Doğa Sigorta, Alex Hamilton'u transfer etti Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Alex Hamilton'la sözleşme imzaladı.

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Alex Hamilton'la sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li oyun kurucu Alex Hamilton ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail'in Maccabi Rishon takımında forma giyen oyuncu için "Alex Hamilton'a hoş geldin dileklerimizi iletir, formamızla başarılı ve sağlıklı bir sezon dilerken takımıyla devam eden play-off mücadelesinde de başarılar temenni ederiz." denildi.

Kaynak: AA