Galatasaray Doğa Sigorta, ABD'li basketbolcu Macon'ı transfer etti
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Daryl Macon'ı kadrosuna dahil etti.
24.07.2020 19:23 | Son Güncelleme: 24.07.2020 19:46
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Daryl Macon'ı kadrosuna dahil etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyun kurucu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Avrupa basketbolunda ilk kez boy gösterecek Macon'a sarı-kırmızılı forma altında başarı dileğinde bulunuldu.
Kaynak: AA