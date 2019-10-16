Galatasaray Divan Kurulu: "Görevimizin başındayız"

16.10.2019 16:43

Galatasaray Divan Kurulu, Galatasaray Yönetim Kurulu'nun kendilerini istifaya davet etmesine cevap verdi. Divan kurulu yaptığı açıklamada, "Meşruiyeti tartışıldığı için çoktan istifa etmiş olması gereken bir yönetim ve denetim kurulunun, tespit ve eleştirilerine cevap veremedikleri divan kurulu başkanının meşruiyetini sorgulayarak istifaya davet etmelerini Galatasaray camiasının sağduyulu değerlendirmesine sunuyoruz. Divan kurulu olarak, Galatasaray'ın bölünmesine ve tek adam yönetiminin dayatılmasına asla izin vermemek adına görevimizin başında olduğumuzu duyuyoruz" dedi.



Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun dün divan başkanlığını istifaya davet etmesinin ardından divan kurulundan cevap geldi. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ve üyelerin ortak paylaştığı bildiride şu ifadeler yer aldı:



"Dün akşam saatlerinde kulübümüz resmi internet sitesinden sayın kulüp başkanı ve yönetim kurulu olarak oldukça talihsiz bir bildiri yayınlayarak divan kurulu başkanlık makamını medya aracılığıyla hedef almıştır.



Kulübümüzün tüzüğü çerçevesinde, divan kurulumuz, sadece Galatasaray'dan taraf olarak, tespit, inceleme, eleştiri ve öneri görevini layıkıyla yerine getirmeye gayret etmedir ve bundan taviz vermeyecektir. Bu görev, divan kurulumuza, tüzüğümüzün 99. maddesi tarafından verilmiştir. Bu bağlamda, kulüp üyelerimizden, en az 25 yıllık kıdem dolduran üyeler tarafından seçimle göreve getirilen divan kurulu ve başkanını, işbirliği içinde kulübümüzü en iyi seviyelere çıkarmak yerine, rakip ve muhalefet kabul etmenin ardına saklanarak, kulübümüzün içinde bulunduğu çıkmazları görmekten kaçınmanın kulübümüze bir fayda sağlamayacağı aşikardır.



Son divan toplantımızda başta divan kurulu başkanı olmak üzere, diğer konuşmacıların da eleştirilerine maruz kalan Kulüp Başkanımız Mustafa Cengiz, teamüllere uygun olmayarak bunlara divan toplantısında cevap vermekten kaçınmıştır. Göreve geldiğinden beri divan kurulunu itibarsızlaştırma çabalarına yeni halka ekleyen Cengiz, yaklaşık bir hafta bekleyip, farklı bir algı yapmak amacıyla konuları saptırarak kulübümüzün resmi sitesinden bu talihsiz bildiriyi yayınlamıştır. Seçildiğinden beri, cevap vermek yerine, camia içinde kendine hayali rakip ve düşmanlar yaparak gündemi meşgul etmeye ısrarla devam etmektedir.



Çok net bilinmelidir ki; kendilerini göreve getiren genel kurul tarafından önce noterden vermiş oldukları taahhütnameleri dahi kabul edilmeyen, sonrasında ise idari olarak ibra edilmeyen ve mahkeme kararları ile ısrarla görevlerini sürdüren bir başkan ve yönetim kurulunun, kendileri tarafından seçilmeyen ve kendilerine bağlı olmayan bir divan kurulu başkanını, gerçek dışı ve düzmece iddialarla algı yaparak istifaya davet etme cüretini göstermeleri, divan kurlunun kendileri hakkında bu zamana kadar yapmış olduğu eleştirilerde ve uyarılarda ne kadar haklı olduğunun göstergesidir.



Yaklaşık 2500 divan üyesini temsil eden divan kurulumuz, bu zamana kadar yapmış olduğu 20 toplantı öncesi, sırası ve sonrasında tüm üyelerimizin takdir ve desteklerini kazanmışken böylesine yersiz bir bildiri Galatasaray öğretileri ile tamamen ters düşmüştür.



Bu süreçte meşruiyeti tartışıldığı için çoktan istifa etmiş olması gereken bir yönetim ve denetim kurulunun, tespit ve eleştirilerine cevap veremedikleri divan kurulu başkanının meşruiyetini sorgulayarak istifaya davet etmelerini Galatasaray camiasının sağduyulu değerlendirmesine sunuyoruz.



Divan kurulu olarak, Galatasaray'ın bölünmesine ve tek adam yönetiminin dayatılmasına asla izin vermemek adına görevimizin başında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA