Galatasaray Divan Kurulu Başkanlık seçimi 18 Haziran'da yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray Divan Kurulu Başkanlık seçimi 18 Haziran'da yapılacak

Galatasaray Divan Kurulu Başkanlık seçimi 18 Haziran'da yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlık seçiminin, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 18 Haziran Cuma günü 10.00-15.00 saatleri arasında Galatasaray Lisesi'nde yapılacağı açıklandı.

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlık seçiminin, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 18 Haziran Cuma günü 10.00-15.00 saatleri arasında Galatasaray Lisesi'nde yapılacağı açıklandı.

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "29 Nisan 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan Divan Kurulu Başkanlık Seçimini, geniş katılımlı Genel Kurul niteliği taşıdığından T.C. İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi uyarınca ileri bir tarihe ertelemiş ve seçim tarihini bilahare açıklayacağımızı duyurmuştuk. Yeni dönem (2021-2024) Divan Kurulu Başkanlık Seçimi, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 18 Haziran 2021 Cuma günü 10.00 -15.00 saatleri arasında Galatasaray Lisesi'nde yapılacaktır" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray'daki seçim tarihi 18 Haziran Cuma günü olarak belirlendi
Galatasaray'daki seçim tarihi 18 Haziran Cuma günü olarak belirlendi
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Boupendza'yı İtalyan ekibi Atalanta kaptı
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Boupendza'yı İtalyan ekibi Atalanta kaptı
Fatih Terim'in kızının Bodrum'dan paylaştığı fotoğraf, sosyal medyayı salladı
Fatih Terim'in kızının Bodrum'dan paylaştığı fotoğraf, sosyal medyayı salladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Devlet Bahçeli Antony Blinken Süleyman Soylu
Magazin Alişan Murat Boz Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Sergen Yalçın Nihat Özdemir Ali Palabıyık Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray Divan Kurulu Başkanlık seçimi 18 Haziran'da yapılacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 16:02:27. #1.14#

title