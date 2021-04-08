Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, başkan adaylığını açıkladı
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Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, başkan adaylığını açıkladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, başkan adaylığını açıkladı

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kulüp başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Son Dakika: Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Kulübü başkanlığına resmen aday oldu
Son Dakika: Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Kulübü başkanlığına resmen aday oldu

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kulüp başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Adaylığını kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile açıklayan Hamamcıoğlu, videosunda şu ifadelere yer verdi: "Ben Galatasaray'da yetiştim. Kim olduğum cevabı da Galatasaray'da gizli zaten. Ben her gün Galatasaray'ı yaşayanlardanım. Büyüklerimiz bize her zaman soru sormayı öğretti. Biz de hep sorguladık ne doğru ne yanlış diye bu gözle baktık, anlamaya çalıştık. Ben Galatasaraylıyım. Şikayet etmek yok genlerimde. Bir Galatasaraylı olarak görev ve sorumluluklarım var. Böyle hisseden herkesle birlikte yürümeye hazırım. Camiamızın şu anda bir iradeye ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Bu yüzden de bir adım öne çıkıyorum ve Galatasaray Başkanlığı için adaylığımı koyuyorum. Galatasaray olarak artık özümüze dönüşümüz çok yakın. Tek ihtiyacımız, yani hatırlamamız gereken, Galatasaray'a güven"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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