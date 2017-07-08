Galatasaray, Diosgyor'u 2-0 Yendi





Galatasaray, yeni sezon kamp döneminde yaptığı ikinci hazırlık maçında Macaristan'ın Diosgyor takımını Younes Belhanda ve Eren Derdiyok'un penaltıdan attığı gollerle 2-0 mağlup etti.



13. dakikada yeni transfer Younes Belhanda'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ön direğe hareketlenen Eren Derdiyok'un kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.



23. dakikada ceza sahasına gönderilen topta arka direkte kaleci Fernando Muslera ile karşı karşıya kalan ve açısını kaybeden Szarka, meşin yuvarlağı penaltı noktasına gönderdi. Penaltı noktası üzerinde Liptak'ın vuruşunda son anda araya giren Ahmet Çalık gole izin vermedi.



34. dakikada Galatasaray, Belhanda'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Rodrigues'in ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Belhanda, yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi.



Sarı-kırmızılı takım bu golle, karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 önde bitirdi.



58. dakikada Galatasaray Eren Derdiyok'un yine penaltıdan attığı golle skoru 2-0 yaptı. Ceza sahasında düşürülen Eren Derdiyok, kendi kazandığı penaltıda topun başına geçti ve meşin yuvarlağı filelere yolladı.



75. dakikada Gomis'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



86. dakikada Emrah Başsan'ın soldan yaptığı ortada, arka direkte Gomis'in kafa vuruşunda kaleci son anda topu kornere çeldi.



Maçın geri kalanında gol sesi çıkmayınca, Galatasaray maçı 2-0 kazandı. - Gyor