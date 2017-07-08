Galatasaray, Diosgyor'ı 2-0 Yendi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan 1. Lig ekibi Diosgyor ile karşılaşan Galatasaray, Belhanda ve Eren'in penaltı golleriyle maçı 2-0 kazandı.



Sarı-kırmızılılar ilk tehlikeli atağı 13. dakikada budu. Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta Eren topla buluştu. Golcü oyuncunun kafa vuruşunda top az farkla dışarıya gitti. Bir dakika sonra Eren bu sefer şansını ceza sahası yayından denedi ama kaleyi bulamadı. 17'de Rodrigues, Donk ile duvar pası sonrası ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Garry'nin vuruşu yan ağlarda kaldı. Etkili oyununu sürdüren Rodrigues 33'te çalımlarla ceza sahasına girip yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Belhanda, ağları sarstı. İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıya da Galatasaray baskılı başladı. Maicon, sağ tarafta Linnes'i kaçırırken Norveçli oyuncunun içeriye çevirdiği topa Eren ayağını koydu. Top az farkla dışarıya gitti. 57'de Tolga'nın ortasında Eren yerde kalınca hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Eren skoru 2-0'a getirdi. Gollerden sonra iki takım da oyuncu değişikliklerine gitti. 74'te Tolga'nın ceza sahası dışında güzel şutu çerçeveyi bulamadı. 85'te Yasin ceza sahasına girmeden harika vurdu. Kaleci Rados güçlükle topu kornere çeldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, ikinci hazırlık maçını 2-0 kazandı. - İSTANBUL