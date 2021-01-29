Galatasaray, Diagne'nin transferini TFF'ye bildirdi
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Galatasaray, Diagne'nin transferini TFF'ye bildirdi

29.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:24
Galatasaray, Diagne'nin transferini TFF'ye bildirdi

Galatasaray Kulübü, golcü oyuncusu Mbaye Diagne'nin İngiltere'ye transferini Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.

Galatasaray Kulübü, golcü oyuncusu Mbaye Diagne'nin İngiltere'ye transferini Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.

TFF'nin resmi internet sitesinde, Mbaye Diagne'nin lisansının yurt dışına çıkış tarihi ve ülkesi yer aldı.

Mbaye Diagne'nin İngiltere'nin West Bromwich Albion takımına transferi bir süredir gündemdeydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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