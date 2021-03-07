Galatasaray DG Sivasspor maçının VAR'ı Ali Palabıyık

Galatasaray-DG Sivasspor mücadelesinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ali Palabıyık oldu.

Galatasaray-DG Sivasspor mücadelesinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ali Palabıyık oldu.

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında DG Sivasspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Özgür Ertem yapacak.

Mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ali Palabıyık oldu. AVAR'da ise Serkan Ok olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı