Galatasaray-DG Sivasspor maçı kaç kaç bitti! Galatasaray-DG Sivasspor muhtemel 11'ler! Maçtan dakikalar!
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Galatasaray-DG Sivasspor maçı kaç kaç bitti! Galatasaray-DG Sivasspor muhtemel 11'ler! Maçtan dakikalar!

07.03.2021 19:43 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:47
Galatasaray-DG Sivasspor maçı kaç kaç bitti! Galatasaray-DG Sivasspor muhtemel 11'ler! Maçtan dakikalar!

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalıyor. Peki, Galatasaray-DG Sivasspor maçı kaç kaç bitti! Galatasaray-DG Sivasspor muhtemel 11'ler! Maçtan dakikalar!

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalıyor. Peki, Galatasaray-DG Sivasspor maçı kaç kaç bitti! Galatasaray-DG Sivasspor muhtemel 11'ler! Maçtan dakikalar! İşte detaylar hbaerimizde…

GALATASARAY-DG SİVASSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray-DG Sivasspor maçı 0-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle devam etmektedir.

GALATASARAY-DG SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Belhanda, Babel, Onyekuru, Falcao.

Sivasspor: Ali, Uğur, Camara, Robin, Ahmet , Ziya, Gradel, Hakan, Fajr, Boyd, Yatabare

MAÇTAN DAKİKALAR!

Dakika 2: Galatasaray atağında Taylan savunmanın arkasına Onyekuru'yu kaçırmak istedi ancak top hızlı auta gitti.

Dakika 8: Gol! Galatasaray savunmasında Linnes, Muslera'ya dönmek istedi araya giren Gradel topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Dakika 13: Gol! Galatasaray atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Falcao rakibinden kurtulup kaleye vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Dakika 17: Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Babel'in ceza alanına gönderdiği topa Onyekuru arka direkte müsait pozisyonda vurdu top az farkla dışarı gitti.

Dakika 22: Galatasaray savunması arkasına atılan topa hareketlenen Boyd topla birlikte ceza alanına girdi, Saracchi son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.

Dakika 27: Gradel'in sol kanattan ön direğe kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı.

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