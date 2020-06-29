HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Galatasaray Devler Ligi için

Süper Lig'in 29'uncu haftasında dün akşam Medipol Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, zirveyle olan 8 puanlık farkı eritemedi.

Galatasaray Devler Ligi için
29.06.2020 09:39 | Son Güncelleme: 29.06.2020 09:43

Süper Lig'in 29'uncu haftasında dün akşam Medipol Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, zirveyle olan 8 puanlık farkı eritemedi. Sezonun son 5 haftasına girilirken şampiyonluk şansı oldukça azalan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi biletini mutlaka kapmak istiyor.

Ligin 30'uncu haftasında pazar günü evinde ikinci sıradaki Trabzonspor'u ağırlayacak Galatasaray, rakibini devirip Devler Ligi için önemli bir adım atmayı hedefliyor.

FALCAO'NUN YETİŞMESİ BEKLENİYORSarı-kırmızılılarda Trabzonspor karşılaşması öncesi Mariano ile Ahmet Çalık cezasını tamamlarken Adem Büyük'ün cezası ise devam ediyor. Puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray'da sakatlığı bulunan futbolcuların durumu da merak konusu. Bu isimlerden tedavisi süren Falcao, Trabzon karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılıyor. Gaziantep FK maçında sakatlanan Kolombiyalı futbolcunun bu hafta takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor. Başakşehir deplasmanında sakatlanan Lemina ve Linnes'in durumu ise bugün yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.EMİN'E GEÇER NOTDiğer taraftan, Başakşehir maçında Lemina'nın sakatlanmasının ardından oyuna dahil olan genç Emin Bayram teknik heyetten ve taraftardan geçer not aldı. Sarı-kırmızılı teknik heyet, 17 yaşındaki stoperi Trabzonspor maçı için savunmada Donk'un yanına hazırlayacak.MARİANO SAHAYA

Galatasaray'da cezasını tamamlayan Mariano da yeniden sağ bek bölgesine geçecek. Teknik direktör Fatih Terim, Brezilyalı futbolcuya zorlu mücadele öncesi çok güveniyor.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor Spor
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir Spor
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum Spor
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi Spor
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Spor
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı Spor
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu
29 Haziran-5 Temmuz haftalık burç yorumları
29 Haziran-5 Temmuz haftalık burç yorumları
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Trump'ın paylaşımı Zuckerberg'e 7,2 milyar dolar kaybettirdi
Trump'ın paylaşımı Zuckerberg'e 7,2 milyar dolar kaybettirdi
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor
Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor
Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir
Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir
Ameliyat sonrası narkoz etkisiyle abdest alan yaşlı adam tebessüm ettirdi
Ameliyat sonrası narkoz etkisiyle abdest alan yaşlı adam tebessüm ettirdi
Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti
Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Başakşehir-Galatasaray maçında sahaya dışarıdan yanıcı madde atıldı
Başakşehir-Galatasaray maçında sahaya dışarıdan yanıcı madde atıldı
Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi
Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi
Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Fuat Oktay Mustafa Varank Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cenk Eren Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Okan Buruk Malcolm Thomas Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Genç Yangın Başakşehir
Şu an buradasınız: Galatasaray Devler Ligi için - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 10:08:52. #1.15#
title