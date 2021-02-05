Galatasaray derbiye hazır

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Gruplar halinde dar alanda pas oyunu ile devam eden idmanın ana bölümünde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Fenerbahçe-Galatasaray maçı, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay