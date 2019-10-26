Galatasaray derbiye hazır

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

26.10.2019 20:26
Galatasaray derbiye hazır

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınmanın ardından koordinasyon ve sürat çalışması yaptığı kaydedildi. 5'e 2 dar alan oyunu ile devam eden idmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

Kaynak: AA
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