Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
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Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

21.12.2020 20:57 | Son Güncelleme: 21.12.2020 21:02
Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 19'uncu hafta programında yer alan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin 17 Ocak 2021 Pazar günü saat 19.00'da oynanacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 19'uncu hafta programında yer alan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin 17 Ocak 2021 Pazar günü saat 19.00'da oynanacağını açıkladı.

TFF, Süper Lig'de 16, 17, 18, 19, 20 ve 21'inci haftaların programını açıkladı. 19'uncu haftada oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisi, 17 Ocak 2021 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

16, 17 ve 18'inci haftaların programı şu şekilde: 16'NCI HAFTA2 Ocak 2021 Cumartesi13.30 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Gaziantep Futbol Kulübü16.00 MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor16.00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir19.00 Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor19.00 Galatasaray - Fraport TAV Antalyaspor3 Ocak 2021 Pazar13.30 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği16.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor19.00 Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş4 Ocak 2021 Pazartesi19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe17'NCİ HAFTA5 Ocak 2021 Salı16.00 Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü19.00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray6 Ocak 2021 Çarşamba13.30 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor16.00 Gençlerbirliği - Atakaş Hatayspor16.00 Medipol Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor16.00 Trabzonspor - Göztepe19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor7 Ocak 2021 Perşembe19.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor18'İNCİ HAFTA9 Ocak 2021 Cumartesi13.30 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep Futbol Kulübü16.00 Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor16.00 Göztepe - Fraport TAV Antalyaspor19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği10 Ocak 2021 Pazar13.30 Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor16.00 Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor16.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir19.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş11 Ocak 2021 Pazartesi16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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