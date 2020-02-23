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Galatasaray derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 23'üncü haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek.

23.02.2020 17:49 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:49
Galatasaray derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 23'üncü haftasındaki derbi mücadelesinde , 'ı konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak derbi müsabakasında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenecek. 

Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:

FENERBAHÇE: Altay Bayındır - Isla, Serdar Aziz, Jailson, Hasan Ali, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, Dirar, Kruse, Vedat Muriç

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Ömer Bayram, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao


Kaynak: DHA
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