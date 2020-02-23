Galatasaray derbisinin ilk 11'leri belli oldu
Süper Lig'in 23'üncü haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek.
Süper Lig'in 23'üncü haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak derbi müsabakasında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenecek.
Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:FENERBAHÇE: Altay Bayındır - Isla, Serdar Aziz, Jailson, Hasan Ali, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, Dirar, Kruse, Vedat Muriç
GALATASARAY: Muslera - Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Ömer Bayram, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao