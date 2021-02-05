Galatasaray derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak
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Galatasaray derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak

05.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:22
Galatasaray derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak

Süper Lig'in 24'üncü haftası yarın oynanacak 4 maç ile başlayacak.

Süper Lig'in 24'üncü haftası yarın oynanacak 4 maç ile başlayacak. Haftanın önemli karşılaşmasında Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'ı konuk edeceği derbi maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

24'üncü haftanın maç programı ve görev alacak hakemler şöyle:

6 ŞUBAT CUMARTESİ

13: 30 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek16: 00 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Mete Kalkavan16: 00 Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler19: 00 Fenerbahçe - Galatasaray: Cüneyt Çakır7 ŞUBAT PAZAR13: 30 B.B Erzurumspor - Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu16: 00 MKE Ankaragücü Demir Grup Sivasspor: Burak Şeker16: 00 Yukatel Denizlispor – Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük19: 00 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya8 ŞUBAT PAZARTESİ16: 00 Gaziantep FK - Göztepe: Volkan Bayarslan

19: 00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Erkan Özdamar


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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