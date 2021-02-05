Galatasaray, derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Galatasaray, derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak

05.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:25
Galatasaray, derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray, ligde oynadığı 22 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 45 puanla 23. haftayı averajla ikinci sırada bitirdi.

Liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe ise çıktığı maçların 15'ini kazanırken, 3'ünde berabere kaldı, 4'ünde ise mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekibin 48 puanı bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere bitmişti.

Son 4 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, son 4 maçında Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep ve Medipol Başakşehir'i mağlup etti.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisini de kazanarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 22 maçta 46 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü.

Süper Lig'de kalesini en fazla gole kapatan takım olan Galatasaray, 22 maçının 10'unda rakiplerinin skor üretmesine izin vermedi.

Fenerbahçe ise ligde 45 gol atarken, rakiplerinin 24 golüne engel olamadı.

Feghouli forma giyemeyecek

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası tedavi ve adaptasyon süreci devam eden Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda karantina süreci devam eden yeni transfer Gedson Fernandes'in de kadroda yer alması beklenmiyor.

İki oyuncu kart sınırında

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 25. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Muhtemel 11

Galatasaray'ın derbi maça şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda (Peter Etebo), Emre Kılınç, Arda Turan, Henry Onyekuru, Mustafa Muhammed.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Didem Kınalı Jason Statham Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Hakan Kutlu Deniz Türüç Gökhan Gönül
Tüm Haberler Silah Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray, derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 10:28:44. #1.16#
title