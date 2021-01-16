Galatasaray, derbide Beşiktaş'a konuk olacak

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında yarın Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde geride kalan 18 haftanın birini bay geçen sarı-kırmızılı ekip, 17 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Galatasaray, haftaya 33 puanla üçüncü sırada girdi.

Beşiktaş ise 17 müsabakada 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi gördü. Siyah-beyazlı ekip, topladığı 35 puanla ikinci Fenerbahçe'nin önünde averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

Sarı-kırmızılılarda 3 eksik

Galatasaray'da 3 futbolcu Beşiktaş'a karşı mücadele edemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Radamel Falcao ve Emre Taşdemir, derbide görev yapamayacak.

Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de Beşiktaş karşısında takımını yalnız bırakacak.

İki oyuncu kart sınırında

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, Beşiktaş müsabakası öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda 20. haftadaki Yukatel Denizlispor maçında forma giyemeyecek.

Muslera kadroda olabilir

Galatasaray'da uzun süreli sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Fernando Muslera'nın derbide kadroya girmesi bekleniyor.

Geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran 2020'de deplasmanda yapılan Çaykur Rizespor müsabakasında kaval kemiği kırılan Uruguaylı file bekçisi, tedavi ve adaptasyon sürecini tamamladı.

Hafta içi yaklaşık 6 ay aradan sonra ilk kez takımla çalışmalara başlayan Muslera, teknik direktör Fatih Terim'in istemesi durumunda kadroda yer alabilecek.

Feghouli'nin sakatlığı geçti

Sarı-kırmızılı ekibin Cezayirli hücum oyuncusu Sofiane Feghouli, sakatlığını atlattı.

Ligin 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Feghouli, takımla çalışmalara başladı. 31 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda derbide forma giyebilecek.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, derbiye ligin en az gol yiyen takımı unvanıyla çıkacak.

Ligin geride kalan 18 haftasında 17 maç yapan sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda 34 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu kulvarda ligin en çok gol atan üçüncü takımı olan Galatasaray, savunmada ise sadece 14 gol yiyerek ligde kalesini en iyi savunan takım olarak dikkati çekti.

Sarı-kırmızılılar, yaptığı 17 maçın 8'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.

Galatasaray, bu sezon deplasmanda 3 kez mağlup oldu

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon deplasmanda çıktığı 8 maçın 5'ini kazanırken, 3'ünde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Sezonun ilk deplasman maçında son şampiyon Medipol Başakşehir'i yenen Galatasaray, sonraki dış saha karşılaşmasında Kasımpaşa'ya mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor maçlarından galibiyetle döndü.

Galatasaray, çıktığı son 4 deplasman maçının 2'sini kaybetti. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilirken, Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Galatasaray, son dış saha müsabakasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu.

Ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray, kalesinde gördüğü 14 golün 9'unu deplasmanda yedi. Dış sahadaki 8 müsabakanın 7'sinde gol atmayı başaran sarı-kırmızılılar, 16 kez fileleri havalandırdı.

Gözler Diagne'nin üzerinde

Galatasaray'ın en golcü oyuncusu Mbaye Diagne, derbide takımının gol umudu olacak.

Görev aldığı son 7 maçın 6'sında fileleri havalandırmayı başaran Senegalli santrfor, bu süreçte 9 gole imza attı.

Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda ile sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek Radamel Falcao ise bu sezon 5'er gollük katkı yaptı. Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç ve Arda Turan 3'er, Ryan Babel 2, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli ve Kerem Aktürkoğlu 1'er kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay