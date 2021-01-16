Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını tamamladı
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Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını tamamladı

16.01.2021 19:45 | Son Güncelleme: 16.01.2021 20:16
Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maç öncesindeki son antrenmanını bu akşam gerçekleştirdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maç öncesindeki son antrenmanını bu akşam gerçekleştirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona eri.

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma yarın akşam saat 19.00'da Vodafone Park'ta başlayacak.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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