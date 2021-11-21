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Galatasaray derbi için yola çıktı

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort - Haberler | Spor

- Galatasaray derbi için yola çıktı Fenerbahçe ile evinde oynayacak olan Galatasaray, tesislerden ayrılarak mücadelenin yapılacağı stadyuma hareket etti.

- Galatasaray derbi için yola çıktı

İSTANBUL - Fenerbahçe ile evinde oynayacak olan Galatasaray, tesislerden ayrılarak mücadelenin yapılacağı stadyuma hareket etti.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu önemli derbi öncesinde hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde maç saatini bekledi. Galatasaraylı futbolcuları ve teknik ekibi taşıyan otobüs de tesislerden ayrılarak karşılaşmanın oynanacağı Nef Stadyumu'na hareket etti. Sarı-kırmızılıları yüzlerce taraftarlar meşalelerle ve tezahüratlarla derbiye uğurladı.

Galatasaray derbi için yola çıktı

Galatasaray derbi için yola çıktı

Galatasaray derbi için yola çıktı

Galatasaray derbi için yola çıktı

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İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort - Spor Haberleri

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