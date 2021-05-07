Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
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Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 40. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 40. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman ısınmayla başladı.

Gruplar halinde dar alanda pas çalışmasıyla süren idmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray ile Beşiktaş yarın saat 20.30'da Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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