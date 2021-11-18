Galatasaray, derbi hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında karşı karşıya geleceği Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü sahasında karşı karşıya geleceği Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma yapan sarı-kırmızılılar, devam eden bölümünde iki gruba ayrılarak savunma ve hücum varyasyonları üzerine bir çalışma yaptı. Son bölümde ise yarı sahada çift kale oyun oynandı. Antrenman, soğuma hareketleri ile noktalandı.

Milli takım kamplarından dönen Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed, Bartuğ Elmaz ve Kaan Arslan antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama ise antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın saat 16.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

-İHA-