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Galatasaray, derbi hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına devam etti.

21.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:54
Galatasaray, derbi hazırlıklarını sürdürdü

, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde pas çalışması yaptığı belirtildi.

İdmanın ana bölümünde taktik çalışması yapıldığı aktarıldı.

Sakatlığı bulunan Mario Lemina'nın günü tedaviyle geçirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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