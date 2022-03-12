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Galatasaray, derbi hazırlıklarını İzmir'de sürdürdü

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray, derbi hazırlıklarını İzmir'de sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29'uncu haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah İzmir'de yaptığı antrenmanla devam etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29'uncu haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah İzmir'de yaptığı antrenmanla devam etti.

Göztepe'nin Torasan'daki Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, salondaki egzersizlerle başladı. Daha sonra sahaya geçen takım, ısınma hareketleri ve çeşitli koşu drilleri gerçekleştirdi. Antrenman farklı istasyonlarda beceri drilleriyle sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın sabah İzmir'de bir antrenman daha yapacak ve öğleden sonra İstanbul'a hareket edecek.


Galatasaray, derbi hazırlıklarını İzmir'de sürdürdü

Galatasaray, derbi hazırlıklarını İzmir'de sürdürdü

Galatasaray, derbi hazırlıklarını İzmir'de sürdürdü

Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Beşiktaş, İzmir, Spor, Haberler

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