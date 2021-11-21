Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 9 Kasım'da aldığı, karşılaşmaların tam kapasite seyirciyle oynanması kararıyla birlikte derbiyi, paraya döndürdü. Taraftarların büyük ilgisiyle karşılaşan Galatasaray, 52 bin 500 biletin tamamını satarak Ali Sami Yen Kompleksi'nin rekorunu kırdı. Karşılaşmaya Fenerbahçe'den hiç taraftar alınmaması nedeniyle tüm koltuklar, sarı-kırmızılılara ayrıldı. Galatasaray, derbi bilet satışından ne kadar kazanacak? cevabı haberimizde.

GALATASARAY, DERBİ BİLET SATIŞINDAN NE KADAR KAZANACAK?

Fenerbahçe derbisinde 52 bin 500 bilet satan ve stat rekoru kıran Galatasaray, sadece bilet satışından 31 milyon lirayı aşan bir para kazandı.

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 21 Kasım Pazar günü saat 19:00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumunda oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Van Aanholt, Nelsson, Marcao, Yedlin Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Halil, Diagne,

Fenerbahçe: Berke, Novak, Kim Min-Jae, Atilla Szalai, Tisserand, Sosa, Zajc, Ferdi, İrfan Can, Mesut Özil, Berisha,

??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB



??? #Galatasaray - #Fenerbahçe

??21 Kasım 2021 / Pazar

?19.00



?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? — Haberler (@Haberler) November 20, 2021

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet