Galatasaray, derbi bilet satışından ne kadar kazanacak?
Galatasaray- Fenerbahçe derbisine dakikalar kaldı. Futbolseverler, karşılaşmayı izlemek için yerlerini aldı. Maçın sonucu şimdiden belli olmasa da Galatasaray, bilet satışından büyük gelir etti. Peki Galatasaray, derbi bilet satışından ne kadar kazanacak?
Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 9 Kasım'da aldığı, karşılaşmaların tam kapasite seyirciyle oynanması kararıyla birlikte derbiyi, paraya döndürdü. Taraftarların büyük ilgisiyle karşılaşan Galatasaray, 52 bin 500 biletin tamamını satarak Ali Sami Yen Kompleksi'nin rekorunu kırdı. Karşılaşmaya Fenerbahçe'den hiç taraftar alınmaması nedeniyle tüm koltuklar, sarı-kırmızılılara ayrıldı. Galatasaray, derbi bilet satışından ne kadar kazanacak? cevabı haberimizde.
Fenerbahçe derbisinde 52 bin 500 bilet satan ve stat rekoru kıran Galatasaray, sadece bilet satışından 31 milyon lirayı aşan bir para kazandı.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 21 Kasım Pazar günü saat 19:00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumunda oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
Galatasaray: Muslera, Van Aanholt, Nelsson, Marcao, Yedlin Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Halil, Diagne,
Fenerbahçe: Berke, Novak, Kim Min-Jae, Atilla Szalai, Tisserand, Sosa, Zajc, Ferdi, İrfan Can, Mesut Özil, Berisha,
??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB— Haberler (@Haberler) November 20, 2021
??? #Galatasaray - #Fenerbahçe
??21 Kasım 2021 / Pazar
?19.00
?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır?
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