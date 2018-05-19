Süper Ligde Şampiyon Belli Oluyor! Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Ligin son haftasında; Göztepe-Galatasray, Fenerbahçe-Atiker Konyaspor, Beşiktaş-Sivasspor ve Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçları oynanıyor.

Galatasaray, Göztepe ile deplasmanda karşılaşıyor. Sarı-kırmızılı ekip İzmir'den beraberlik ile dönerse şampiyonluk yolundaki rakipleri Fenerbahçe'nin Konyaspor ve Başakşehir'in de Kasımpaşa karşısında alacağı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

CANLI ANLATIM

GÖZTEPE 0-0 GALATASARAY

İlk yarı golsüz tamamlandı.

22'BİR ŞUT DAHA! Demba Ba sol çaprazdan içeri doğru sokuldu ve yay üzerinden şutunu çekti, yerden giden topu Muslera tek hamlede kontrol etti.

20'TEHLİKE! Galatasaray savunması çıkarken topu kaptırdı. Önce Demba Ba'nın şutu savunmadan döndü, ardından tekrar içeriye çevrilen topa Gouffran kafayı vurdu Muslera nefis bir refleksle topu çeldi. Ancak öncesinde hakem, Gouffran'ın faul yaptığını işaret etmişti.

19'SELÇUK VURDU! Göztepe çok etkili geldi. Sağ kanattan son çizgiye inen Ghilas'ın içeriye çevirdiği top savunmadan sekti, Selçuk Şahin'in gelişine sert vuruşunda Muslera topu kontrol etti.

1' Bornova Stadında zorlu mücadele Cüneyt Çakır'ın düdüğü ile başladı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 2-2 KASIMPAŞA

İlk yarı sona erdi.

36' GOL! Medipol Başakşehir, Emmanuel Adebayor ile skoru eşitledi: 2-2.

30' GOL! Organize gelişen Başakşehir atağında Emre'nin pasıyla arka direkte topla buluşan Adebayor'un diğer direğe doğru yolladığı topu Visca tamamladı ve fark bire indi.

27' GOL! Penaltı atışında topun başına geçen Diagne, kaleciyi ters köşeye yatırarak topu filelere gönderdi.

7' GOL! Hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Ahmet Ildız, sağ çaprazdan ceza sahasına sokulup vuruşunu yaptı. Savunmadan da seken top Volkan'ı şaşırttı ve ağlara gitti.

1' Başakşehir'de karşılaşma başladı.

FENERBAHÇE 2-0 ATİKER KONYASPOR

İlk yarı sona erdi.

34' GOL! Fenerbahçe, Selim Ay'ın 34. dakikada kendi kalesine attığı golle Konyaspor karşısında skoru 2-0'a getirdi.

27' GOL! Mehmet ortaladı. Soldado kafayla indirdi. Fernandao kale önünde golünü attı.

1' Kadıköy'de ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

BEŞİKTAŞ 1-0 DEMİR GRUP SİVASSPOR

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

29' BEŞİKTAŞ GOLÜ BULDU! Ryan Babel'in sağ kanattan yaptığı ortasına uzak direkte kafayı vuran Anderson Talisca, takımını öne geçiren golü attı.

1' Zorlu mücadele Bülent Yıldırım'ın düdüğü ile başladı.