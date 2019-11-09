Galatasaray deplasmanda Gaziantep'i 2-0 yendi
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Gaziantep karşısında maçı 2-0 tamamladı.
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Gaziantep karşısında maçı 2-0 tamamladı.
19. dakikada kontratağa çıkan Galatasaray, rakibini eksik ve dengesiz yakaladı. Sağ tarafta çizgi üzerinde topu rakibinden kurtaran Babel'in ortasında, ceza sahası içinde hareketlenen Feghouli'den önce Gaziantep savunması son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere attı. Euronews.com'da Görüntüle