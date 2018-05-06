Galatasaray Deplasmanda Akhisarspor İle Karşılaşıyor! Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Ligde Galatasaray deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşıyor. Ali Palabıyık'ın tönettiği karşılaşma 0-0 devam ediyor.

Galatasaray Deplasmanda Akhisarspor İle Karşılaşıyor! Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Ligde lider Galatasaray deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşıyor. Ali Palabıyık'ın tönettiği karşılaşma 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM

1' Zorlu mücadele Ali Palabıyık'ın düdüğü ile başladı.

İLK 11'LER

AKHİSARSPOR: Fatih, Lopes, Mustafa Yumlu, Dany, Kadir, Muğdat Çelik, Sissoko, Barbosa, Onur, Soner, Yevhen Seleznov

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Selçuk, Feghouli, Rodrigues, Gomis

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