Galatasaray Deplasmanda Akhisarspor İle Karşılaşıyor! Canlı Anlatım
Spor Toto Süper Ligde Galatasaray deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşıyor. Ali Palabıyık'ın tönettiği karşılaşma 0-0 devam ediyor.
Spor Toto Süper Ligde lider Galatasaray deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşıyor. Ali Palabıyık'ın tönettiği karşılaşma 0-0 devam ediyor.
CANLI ANLATIM
1' Zorlu mücadele Ali Palabıyık'ın düdüğü ile başladı.
İLK 11'LER
AKHİSARSPOR: Fatih, Lopes, Mustafa Yumlu, Dany, Kadir, Muğdat Çelik, Sissoko, Barbosa, Onur, Soner, Yevhen Seleznov
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Selçuk, Feghouli, Rodrigues, Gomis
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