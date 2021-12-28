Galatasaray-Denizlispor maçından notlar - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray-Denizlispor maçından notlar

Galatasaray-Denizlispor maçından notlar
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor ile karşılaşan Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de 7 değişiklikle sahaya çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor ile karşılaşan Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de 7 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın, Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Patrick van Aanholt, Victor Nelsson, Berkan Kutlu, Aytaç Kara, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu yedeğe çekilirken, Sofiane Feghouli ise kadroda yer almadı.

Teknik direktör Fatih Terim, bu futbolcuların yerine Ömer Bayram, Alpaslan Öztürk, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau ve Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirdi.

Galatasaray, maça İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Alpaslan Öztürk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Barış Alper Yılmaz ve Mustafa Muhammed ile başladı.

Terim takımının başında

Galatasaray'da cezası biten teknik direktör Fatih Terim, Altaş Denizlispor maçında takımının başında sahaya çıktı.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbiden sonra toplamda 6 maç ceza aldı.

Terim, ligdeki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımından ayrı kalarak cezasını çekti.

O nasıl gol öyle Alpaslan! Geçilemeyen Denizlispor'un kalecisini akılalmaz mesafeden gafil avladı

O nasıl gol öyle Alpaslan! Geçilemeyen Denizlispor'un kalecisini akılalmaz mesafeden gafil avladı

 Milli yıldız Yusuf Yazıcı'dan büyük imza! Yeni adresiyle çok şaşırtacak

Milli yıldız Yusuf Yazıcı'dan büyük imza! Yeni adresiyle çok şaşırtacak

 Son Dakika: Süper Lig'in liderinden sürpriz yok! Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda turladı

Son Dakika: Süper Lig'in liderinden sürpriz yok! Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda turladı

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title