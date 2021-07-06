Galatasaray, deneyimli futbolcusu Arda Turan ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray, deneyimli futbolcusu Arda Turan ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı

Galatasaray, deneyimli futbolcusu Arda Turan ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü, deneyimli futbolcusu Arda Turan ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Galatasaray Kulübü, deneyimli futbolcusu Arda Turan ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki oyuncu ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sözleşmesini uzatmasıyla ilgili GS TV'ye açıklamalarda bulunan Arda Turan, Galatasaray'a geldiği ilk günkü gibi mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Bizim için burada imzalar önemli değil. Hayatımız boyunca Galatasaray'a hizmet etmek için buradayız. Çok mutluyum. Galatasaray'da olduğum her anın keyfini, mutluluğunu çıkartıp başarılar ve kupalar kazanmak istiyorum. Buradan hem Sayın Başkan'a, hem yönetim kuruluna hem de hocama çok teşekkür ediyorum. Tekrardan beni bu formaya ve armaya kavuşturdukları için. Her anı en kıymetli şekilde değerlendirip, sezonu kupalarla ve şampiyonluklarla bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Deneyimli oyuncu, yeni sezona dair ise şu görüşleri aktardı:

"Açıkçası geçen seneden sonra iyi dersler çıkarttığımızı düşünüyorum. Şampiyonluğu son anda kaybettik ama Galatasaray mücadelesini ve vazgeçmemeyi gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu sene işleri baştan daha sıkı tutup başarılı olacağımıza inanıyorum. Galatasaray, olduğu her kulvarda başarıya ve şampiyonluğa adaydır. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımıza en güzelini göstermek istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Galatasaray Kulübü, deneyimli futbolcusu Arda Turan ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, deneyimli futbolcusu Arda Turan ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.
Son Dakika: Galatasaray, kaptan Arda Turan'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı
Son Dakika: Galatasaray, kaptan Arda Turan'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ajda Pekkan Acun Ilıcalı İbrahim Selim İbrahim Tatlıses
Spor Diego Mesut Özil Sergen Yalçın Younes Belhanda Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray, deneyimli futbolcusu Arda Turan ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 19:35:14. #1.14#

title