Galatasaray Denetim Kurulunun ibra edilmeme kararının iptaline karar verildi

GALATASARAY Spor Kulübü Derneği'nin 23 Mart 2019 tarihindeki olağan genel kurulunda yer alan madde kapsamında alınan 'Denetim kurulunun ibra edilmemesi' şeklindeki kararın iptali istemiyle açılan dava karara bağlandı. Mahkeme , ibra edilmeme kararın iptaline hükmetti.

İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya davacı avukatı Zekeriya Güngör, davalı Galatasaray Spor Kulübü avukatı Petek Akyüz Arslan ile Avukat Selayman Özgüç katıldı. Duruşmaya katılanlar arasında feri müdahillerin avukatları da yer aldı.

Hakim bilirkişi raporunun dosyaya ibraz edildiğini, taraf avukatlarının ve feri müdahillerinin de rapora karşı beyan dilekçesi sunduklarını söyledi.

DAVAMIZIN KABULÜNE KARAR VERİLSİNDavacı vekili Zekeriya Güngör beyanında, "Müvekkillerimin hazırlamış olduğu mali tablolarla yönetimi kurulu ibra edilmiştir. Yönetim kurulu tarafından açılan davada da yönetim kurulunun ibrasızlığı kaldırılmıştır. Davamızın kabulüne karar verilsin" şeklinde konuştu. Davalı Galatasaray Spor Kulübü avukatı davanın reddine karar verilmesini talep etti. Feri müdahillerinin avukatı ise "Müvekkillerime davacılar tarafından yöneltilen iddiaların hiçbir şekilde doğru olmadığı dosya üzerinde sabittir. Nitekim yönetim kurulunun ibrasızlığına ilişkin dosyanın gerekçeli kararında da müvekkillerime yöneltilen asılsız iddiaların hiçbirine dayanılmamıştır" ifadelerini kullandı. DAVA KISMEN KABUL EDİLDİMahkeme, araştırılacak başka bir hususun kalmadığına kanaat getirerek davayı karar bağladı. Davacıların davasının kısmen kabulüne hükmeden mahkeme, kararında "Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin 23 Mart 2019 tarihli olağan genel kurul gündeminin 9. Maddesi ile denetim kurulunun ibra edilmemesi yönündeki kararın iptali ile denetim kurulunun 29 Mayıs 2018-31 Aralık 2018 dönemi içi ibra edilmeleri" şeklinde karar verdi. Ayrıca mahkeme, kararında Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin tüzüğünün 59. Maddesinin batıl olduğunun tespitine yönelik talebini reddetti.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı