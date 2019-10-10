Galatasaray, demir grup sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

10.10.2019 15:04

Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor karşılaşması hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve kumda kuvvet çalışması ile başladı, dayanıklılık çalışması ve çift kale taktik oyun ile devam etti. Sarı kırmızılı ekip, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenmanı tamamladı.

Sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun tedavisine devam edilirken, Mario Lemina tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde çalıştı. Sakatlığı nedeniyle Kongo Milli Takımı'ndan izin alarak İstanbul'a gelen Christian Luyindama da günü tedaviyle geçirdi.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: DHA