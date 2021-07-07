Galatasaray dayanıklılık ve kuvvet çalıştı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki sabah antrenmanına 20 dakikalık ısınma bölümü ile başlandı. Antrenmanın devam eden bölümünde sınırlı alanda gruplar halinde ilk olarak 4'e 2 pas çalışması yapıldı, daha sonra da 1'e 1, 2'ye 2 ve 3'e 3 dayanıklılığa yönelik sınırlı alanda çift kale oyunlar oynandı.

Günün ikinci antrenmanında ise kuvvet çalışması üzerinde duruldu. Antrenmanın ardından bugün 21 yaşına giren Yunus Akgün'ün doğum günü kutlandı.Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı