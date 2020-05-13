Galatasaray dayanıklılık testinden geçti
Galatasaray'da futbolcular bugün tesislerinde dayanıklılık testinden geçti.
13.05.2020 21:24 | Son Güncelleme: 13.05.2020 21:24
Galatasaray'da futbolcular bugün tesislerinde dayanıklılık testinden geçti.
Galatasaray'da futbolcular Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, gruplar halinde sahaya çıkarak, dayanıklılık kapasitenin belirlenmesi için YoYo testinden geçti.
Takım, çalışmalarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İHA