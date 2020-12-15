Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği maçından notlar
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Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği maçından notlar

15.12.2020 21:05 | Son Güncelleme: 15.12.2020 21:14
Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği maçından notlar

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son dönemde Süper Lig'de az forma şansı bulan futbolculardan kurulu ilk 11 çıkardı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son dönemde Süper Lig'de az forma şansı bulan futbolculardan kurulu ilk 11 çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekip, müsabakaya Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Christian Luyindama, Emin Bayram, Omar Elabdellaoui, Oghenekaro Etebo, Younes Belhanda, Ömer Bayram, Jesse Sekidika, Arda Turan, Ali Yavuz Kol ilk 11'i ile mücadele etti.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Kerem Yusuf Ersunar, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Marcao, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz ile Mbaye Diagne görev bekledi.

Fatih Terim, Süper Lig'de son oynanan Atakaş Hatayspor maçının başlangıç 11'inin tamamını değiştirdi ve önceki haftalarda az süre alan oyuncularına görev verdi.

Emin Bayram, bu sezon ilk kez sahada

Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram, bu sezon ilk kez bir resmi maçta mücadele edecek.

Geçen sezon Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda ise 1 müsabakada sarı-kırmızılı formayı terleten 17 yaşındaki oyuncu, bu sezon A takımla ilk maçına Darıca Gençlerbirliği karşısında çıktı.

Emin, bu sezon Süper Lig'deki 5 maçın kadrosunda yer almasına rağmen oyuna girmemişti.

Ali Yavuz Kol'un ilk 11 heyecanı

Sarı-kırmızılı ekibin genç hücum oyuncusu Ali Yavuz Kol, Galatasaray A Takımı'nda ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

A takımda, 3'ü Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 5 kez forma giyen 19 yaşındaki santrfor, sonradan girdiği bu karşılaşmalarda ligde 23, kupada ise toplamda 16 dakika sahada kaldı.

Ayrıca yedek kulübesinde görev bekleyen 17 yaşındaki Bartuğ Elmaz, ilk kez A takımın resmi bir maçında kadroya alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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