Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta?
27.11.2020 15:11 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:16
Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta?
Büyük önem taşıyan maçta Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? M İşte detaylar.
GALATASARAY - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN,
27 Kasım Cuma günü saat 14.30'da yapılan kura çekimi işe Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği ile eşleşti.
Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı, 15-16-17 Aralık tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak.