Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü

11.12.2020 15:24 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:29
Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 32 turunda Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maçının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra hedefli dar alan oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik turnuva usulü çift kale maçlar yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Antrenmanda Ryan Babel, fizyoterapistler eşliğinde günü tedavi ile geçirdi. Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına devam etti.

Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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