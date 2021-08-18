Galatasaray, Danimarka'da avantaj peşinde
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Galatasaray, Danimarka'da avantaj peşinde

Galatasaray, Danimarka'da avantaj peşinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk karşılaşmasında Danimarka temsilcisi Randers'a konuk olacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk karşılaşmasında Danimarka temsilcisi Randers'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar bu müsabaka ile Avrupa kupalarında 293. maçına çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray yarın TSİ 20.00'de Randers Stadyumu'nda Danimarka ekibi Randers ile karşı karşıya gelecek. İki takım ilk kez rakip olacak. Galatasaray 3. Tur'da İskoç ekibi St. Johnstone'u 1-1 ve 4-2'lik skorlarla geçerek tur atlamıştı. Randers ise bu turdan Avrupa kupalarına başladı.

AVRUPA KUPALARINDA 293. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 292 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 102 kez sahadan galip ayrılırken, 114 defa da rakiplerine mağlup oldu. 76 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 390 kez havalandırırken, kalesinde ise 441 gol gördü.

TERİM YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 86. MAÇ

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 85 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 33 galibiyet, 34 mağlubiyet ve 18 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 117 gol atarken, kalesinde ise 129 gole engel olamadı.

MARCAO KADRODA YOK

Galatasaray'da Alexandru Cicaldau ile Victor Nelsson bir önceki takımlarında bu sezon Avrupa maçlarında oynadıkları için UEFA'ya bildirilen listede yer almıyor. Sarı-kırmızılılarda Brezilyalı futbolcu Marcao da sarı kart cezasından dolayı müsabakanın kamp kadrosunda bulunmuyor. Oğulcan Çağlayan'ın da lisansındaki sorun devam ediyor.

RANDERS HAKKINDA BİLGİLER

Randers'ın başında Danimarkalı teknik adam Thomas Thomasberg bulunuyor. Transfermarkt verilerine göre Danimarka takımının toplam değeri 9 milyon 450 bin Euro. Takımın en değerli oyuncusu 1 milyon Euro ile kaleci Patrik Carlgren. Bu sezon kendi liginde 5 maça çıkan Randers, 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti ve 13 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

JESUS GİL MANZANO YÖNETECEK

Randers ile Galatasaray arasında oynanacak mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Manzano'nun yardımcılıklarını ise Diego Barbero ve Angel Nevado üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Jose Maria Sanchez olacak.

-İHA-

Galatasaray, Danimarka'da avantaj peşinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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