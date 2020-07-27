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Galatasaray'dan yeni sponsorluk anlaşması

Galatasaray, dünyaca ünlü araç kiralama firması SIXT rent a car ile 2 yıllık sırt ve göğüs forma sponsorluk anlaşması imzaladı.

Galatasaray'dan yeni sponsorluk anlaşması
27.07.2020 20:00 | Son Güncelleme: 27.07.2020 20:56

Galatasaray, dünyaca ünlü araç kiralama firması SIXT rent a car ile 2 yıllık sırt ve göğüs forma sponsorluk anlaşması imzaladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan ve Yönetim Kurulu Üyesi Müge Çetin yer aldı.

Kulüplerin yaşadığı ekonomik zorluklar göz önüne alındığında yapılan bu sponsorluk anlaşmaları ile Galatasaray'ın, marka gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Başkan Mustafa Cengiz, "Türk futbolunun içinde bulunduğu bütün maddi zorluklara karşın, Galatasaray ne kadar büyük bir marka olduğu bugün kanıtlandı. Galatasaray göğüs sponsorunu da buldu. Biraz önce anlaşmayı imzaladık. Bunun Galatasaray camiasına ve Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim. Önümüzdeki iki sezon için göğüs sponsorumuz, dünya çapında dev bir araç kiralama şirketi olan SIXT rent a car. Bu sözleşme opsiyonlarıyla birlikte 40 milyonu aşkın bir rakama denk geliyor. Bu, özellikle Türk futbolunun sponsorlar açısından sıkıntılı olduğu süreçte müthiş bir hamle" şeklinde konuştu.

Albayrak: "2 dünya markası buluştu"

İmzalanan bu sponsorluk anlaşması ile dünya markalarının buluştuğunu vurgulayan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, "Bir dünya markası olan Galatasaray ile bir başka dünya markası olan SIXT rent a car, bir oldu, beraber oldu. 'Alles Gute' diyorum. 1972 yılında Almanya Münih'te çalışmıştım. Merkezi Münih'te bulunan bu araç kiralama şirketi köklü bir dünya markası. Hepsinden önemlisi iki önemli dünya markasının bir araya gelmesinin Galatasaray'a ve sponsorumuza neler kazandıracağını hep beraber göreceğiz. Bu anlaşmanın hem Galatasaray ailesine hem de SIXT Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cem Hancan: "Türk sporunu katkılarımız devam edecektir"

Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan ise, "Uluslararası arenada başarısını kanıtlamış, lider futbol takımlarından Galatasaray'a, SIXT rent a car olarak sponsor olmaktan dolayı mutluyuz. Türk sporuna katkılarımız devam edecektir. Anlaşmalarımızı daha büyüterek, Galatasaray ile olan sponsorluk iş birliğimizde gönül verdiğimiz takımımızla beraber yolculuğumuza devam ediyoruz. Başkanımıza ve sayın yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Markalarımızı kalkındırmak ve sonsuza kadar hep beraber olmak için güzel bir yolculuğa hep beraber devam edeceğiz" dedi.

Bu anlaşmaya göre Galatasaray'a 2020-2021 futbol sezonu için 29 milyon TL + KDV, 2021-2022 futbol sezonu için 29 milyon TL + KDV ödenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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